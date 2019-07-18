Иностранца осудили в Тольятти за попытку подкупить полицейского

В Тольятти суд вынес приговор гражданину другого государства Баолинь Сюй. Его обвиняли в покушении на дачу взятки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

4 апреля 2019 г. Баолинь в торговом центре попытался передать полицейскому 110 тыс. руб. за прекращение проверки по факту обнаружения контрафактной продукции. Правоохранитель от взятки отказался. Суд назначил иностранцу штраф 250 тыс. руб. в доход государства. Но в счет отбытия наказания мужчине зачли срок содержания под стражей, на основании этого Баолинь освобожден от наказания.