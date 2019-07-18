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Происшествия

Водитель легковушки сбил женщину с двумя детьми на переходе

ТОЛЬЯТТИ. 18 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 18 июля, в Комсомольском районе Тольятти 21-летний водитель вазовского автомобиля сбил женщину с двумя детьми. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полицейских, около 14:00 напротив дома №9 по ул. Коммунистической автомобилист женщину и детей (шестилетнего мальчика и девятилетнюю девочку), которые пересекали дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. 

Пострадавших доставили в больницу, но госпитализация им не понадобилась.

В пресс-службе областного ГУ МВД России уточняют, что по факту ДТП ведется проверка, и призывают участников движения соблюдать ПДД.

Теги: ДТП пострадавшие пешеходы дети Тольятти
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