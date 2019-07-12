У жителя Тольятти изъяли боеприпасы, которые он хранил в своей квартире

Полицейские Тольятти совместно с сотрудниками УФСБ в ходе проведения оперативных мероприятий обнаружили и изъяли боеприпасы, которые 48-летний местный житель хранил в своей квартире на ул. Автостроителей, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Изъятое было направлено на исследование. В соответствии с заключением экспертов, более 200 цилиндрических предметов разных калибров являются боеприпасами, а именно патронами, пригодными для стрельбы.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют, с какой целью подозреваемый хранил у себя боеприпасы, и проверяют его на причастность к аналогичным преступлениям.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 222 УК РФ "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов". Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до 80 тыс. рублей.