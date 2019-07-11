Ссора с 19-летним парнем закончилась смертью для тольяттинца

В Тольятти полицейские задержали подозреваемого в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Ранее в подъезде дома на ул. Революционной умер мужчина с множественными ранениями головы. Погибшим оказался 37-летний местный житель.

Как выяснилось, в подъезде, где произошла трагедия, жил приятель потерпевшего. Мужчина приехал в гости к другу, в подъезде он сделал замечание шумному парню. На замечание молодой человек ответил избиением. Драка закончилась смертью.

На месте происшествия сотрудники ППС у лифта заметили молодого человека в крови. Его задержали, и во время опроса 19-летний парень признался в убийстве.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").