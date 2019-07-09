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Происшествия

Пять человек пострадали при столкновении Lada Kalina и "двенадцатой" на перекрестке в Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 9 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти 8 июля в ДТП пострадали пять человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В 19:40 24-летняя водитель Lada Kalina на пересечении ул. Революционной и Ленинского проспекта проехала на запрещающий сигнал светофора и столкнулась с ВАЗ-2112 под управлением 35-летнего мужчины.

В аварии пострадали пять человек: водитель Lada Kalina и ее 11-летняя пассажирка получили травмы головы; находившаяся в той же машине пятилетняя девочка — различные ушибы. Кроме того, травмы рук получили 61-летняя и 58-летняя пассажирки Lada Kalina.

По факту ДТП ведется проверка.

Теги: ДТП пострадавшие дети Тольятти
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