Пять человек пострадали при столкновении Lada Kalina и "двенадцатой" на перекрестке в Тольятти

В Тольятти 8 июля в ДТП пострадали пять человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В 19:40 24-летняя водитель Lada Kalina на пересечении ул. Революционной и Ленинского проспекта проехала на запрещающий сигнал светофора и столкнулась с ВАЗ-2112 под управлением 35-летнего мужчины.

В аварии пострадали пять человек: водитель Lada Kalina и ее 11-летняя пассажирка получили травмы головы; находившаяся в той же машине пятилетняя девочка — различные ушибы. Кроме того, травмы рук получили 61-летняя и 58-летняя пассажирки Lada Kalina.

По факту ДТП ведется проверка.