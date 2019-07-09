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Происшествия

Тольяттинца будут судить за попытку откупиться от полиции за нелегальный алкоголь в гараже

ТОЛЬЯТТИ. 9 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти завершено расследование уголовного дела 51-летнего местного жителя, которого обвиняли в покушении на дачу взятки. Теперь его дело направлено в суд Автозаводского района. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, в декабре 2018 г. при проверке полицейские обнаружили, что тольяттинец незаконно реализует немаркированный алкоголь в гаражном боксе на ул. Офицерской.

А 25 декабря 2018 г. владелец гаража, чтобы избежать ответственности, предложил полицейскому взятку 34 тыс. рублей. Правоохранитель отказался.

Теги: преступление уголовное дело обвинение взятка алкоголь Тольятти
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