Тольяттинец, проигравший на спортивных ставках, пошел грабить офис микрозаймов

Тольяттинские полицейские задержали 33-летнего местного жителя, подозреваемого в разбойном нападении на офис микрозаймов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Инцидент произошел в офисе микрофинансовой организации в Комсомольском районе. Туда пришел молодой человек в медицинской маске и, угрожая ножом, забрал более 7 тыс. рублей.

Подозреваемого нашли через полтора часа. Увидев правоохранителей, он пытался скрыться в арке дома. В итоге мужчину задержали, позже он дал признательные показания. Он пояснил, что проиграл, делая спортивные ставки. У задержанного изъяли часть похищенной суммы.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ ("Разбой").