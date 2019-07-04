Житель Тольятти арендовал автомобиль и продал его

Сотрудники полиции Тольятти задержали местного жителя, подозреваемого в совершении мошенничества с чужим имуществом, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

За помощью к правоохранителям обратился 36-летний мужчина, пояснивший, что он заключил договор аренды на автомобиль Datsun с безработным тольяттинцем. Однако, в указанный срок машину владельцу не вернули, а телефон арендатора был отключен. Ущерб потерпевший оценил в 480 тыс. рублей.

В результате проведения комплекса оперативных мероприятий стражи правопорядка установили и задержали 29-летнего подозреваемого. По информации правоохранителей злоумышленник ранее не судим.

В ходе опроса молодой человек сознался в содеянном и пояснил полицейским, что арендованный автомобиль продал, а вырученные денежные средства потратил на личные нужды. Стражи правопорядка принимают меры к розыску транспортного средства.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ "Мошенничество". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде ареста.