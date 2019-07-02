В Тольятти группа людей пыталась силой проникнуть в здание суда

Судебными приставами по ОУПДС была предотвращена попытка группы лиц проникнуть в здание суда по недействительным документам, сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.2 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.

"В здание Комсомольского районного суда Тольятти пыталась проникнуть группа граждан из семи человек, предъявивших судебным приставам на первом посту недействительные на территории РФ документы. На просьбу приставов предоставить удостоверяющие личность документы, установленные нормативно-правовыми актами РФ, граждане ответили отказом, в связи с чем не были пропущены в здание суда", — сообщили в ведомстве.

Тогда пришедшие попыталась проникнуть в здание суда силой, но были задержаны приставами. В отношении правонарушителей составили протоколы по ч. 2 ст. 17.3 КоАП РФ "Неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по ОУДПС", предусматривающей наказание в виде административного штрафа в размере до 1 тыс. рублей.

Также сотрудниками правоохранительных органов ведется доследственная проверка по признакам состава преступления в соответствии со ст. 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти".