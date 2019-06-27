Из-за смерти ребенка в Тольятти возбудили два уголовных дела о халатности профилактических ведомств

В Тольятти из-за смерти трехлетней девочки возбудили два уголовных дела по ст. 293 УК РФ ("Халатность") в отношении органов системы профилактики. Об этом сообщает прокуратура Центрального района.

Во время проверки после смерти ребенка надзорное ведомство выяснило, что мать два года не исполняла родительские обязанности и злоупотребляла спиртным. При этом сотрудники ОУУП и ПДН ОП № 24 У МВД России по Тольятти, а также должностными лица отдела городского департамента соцобеспечения не проводили надлежащую профилактическую работу с семьей. Они лишь составляли протоколы об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ ("Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних").

По результатам прокурорской проверки Центральный межрайонный следственный отдел Тольятти областного СУ СК РФ 26 июня возбудил два уголовных дела.