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Происшествия

В Тольятти полицейским пришлось гоняться за мотоциклистом-нарушителем

ТОЛЬЯТТИ. 27 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти экипажем ДПС задержали мотоциклиста, пытавшегося скрыться. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

На ул. Победы правоохранители заметили мотоцикл Yamaha, водитель которого был без шлема. Полицейские попытались остановить мотоциклиста, но он попытался скрыться. Экипаж ДПС преследовал его. В какой-то момент нарушитель свернул на грунтовку, ведущую в сторону Автозаводского района, не справился с управлением и мотоцикл упал. После этого мужчину задержали.

В отношении 43-летнего водителя мотоцикла составили 10 административных материалов: за невыполнение требований остановиться, за вождение без шлема, за управление незарегистрированным транспортом, за несоблюдение требований ОСАГО и за проезды на запрещающие сигналы светофора.

Теги: нарушения мотоцикл погоня Тольятти
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