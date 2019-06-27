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Происшествия

В Тольятти мужчина поссорился с незнакомцем и ударил его ножом

ТОЛЬЯТТИ. 27 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти сотрудники Росгвардии задержали 36-летнего мужчину, подозреваемого в нанесении ножевого ранения местному жителю, сообщает пресс-служба ведомства.

Около 04:00 в Автозаводском районе находившийся на маршруте патрулирования экипаж вневедомственной охраны получил информацию о раненом мужчине. Он находился на аллее, идущей по Ленинскому проспекту.

Прибыв на место происшествия, стражи правопорядка установили, что в ходе внезапно возникшей ссоры незнакомец ударил тольяттинца ножом в грудь, после чего скрылся. Выяснив, как выглядел нападавший, патрульные приступили к его розыску.

Отрабатывая пути возможного отхода преступника, сотрудники Росгвардии заметили мужчину, внешность которого подходила под описание разыскиваемого. Правоохранители задержали мужчину и передали его для дальнейшего разбирательства своим коллегам из полиции.

По данным сотрудников органов внутренних дел, в прошлом задержанный уже привлекался к уголовной ответственности. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Теги: Росгвардия полиция преступление травмы уголовное дело Тольятти
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