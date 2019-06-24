16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Предпринимательницу из Тольятти подозревают в мошенничестве Водитель легковушки сбил на переходе подростка в Тольятти В Тольятти возбудили уголовное дело из-за нецелевого расходования 8 млн рублей Экс-военкома Тольятти приговорили к шести годам и 10 месяцам колонии В Тольятти водитель легковушки сбил пятилетнюю девочку

Происшествия

Предпринимательницу из Тольятти подозревают в мошенничестве

ТОЛЬЯТТИ. 24 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 41
Версия для печати

Сотрудники полиции Тольятти задержали местную жительница, соучредителя коммерческой организации, которую подозревают в мошенничестве, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Правоохранители установили, что путем обмана и злоупотребления доверием, используя своё служебное положение, под предлогом осуществления предпринимательской деятельности, злоумышленница установила в одном из магазинов терминал безналичной оплаты. В результате она перевела на счета подконтрольной организации более 250 тыс. рублей.

В настоящее время следователями УМВД России по г. Тольятти в отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ "Мошенничество". Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишение свободы на срок до семи лет.

Теги: ГУ МВД полиция мошенничество преступление уголовное дело Тольятти
Комментировать

Фото на сайте

В Тольятти продолжают ликвидировать последствия непогоды

В Тольятти продолжают ликвидировать последствия непогоды

В Тольятти затопило ул. Баныкина

В Тольятти затопило ул. Баныкина

В Тольятти сожгли шесть машин, припаркованных с нарушениями

В Тольятти сожгли шесть машин, припаркованных с нарушениями

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30