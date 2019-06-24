Предпринимательницу из Тольятти подозревают в мошенничестве

Сотрудники полиции Тольятти задержали местную жительница, соучредителя коммерческой организации, которую подозревают в мошенничестве, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Правоохранители установили, что путем обмана и злоупотребления доверием, используя своё служебное положение, под предлогом осуществления предпринимательской деятельности, злоумышленница установила в одном из магазинов терминал безналичной оплаты. В результате она перевела на счета подконтрольной организации более 250 тыс. рублей.

В настоящее время следователями УМВД России по г. Тольятти в отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ "Мошенничество". Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишение свободы на срок до семи лет.