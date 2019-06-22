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Происшествия

Водитель легковушки сбил на переходе подростка в Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 22 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 21 июня, в 19:00, в Тольятти в ДТП попал 24-летний водитель "двенадцатой". Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Он ехал по ул. Комсомольской в направление ул. Победы. По предварительной версии полиции, в районе дома № 80а по ул. Комсомольской автомобилист сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 14-летнего подростка, который толкал перед собой коляску с продуктами.

Пострадавшему назначено амбулаторное лечение.

По факту случившегося ведется проверка, по окончании которой будет принято соответствующее решение.

Теги: ДТП пострадавшие пешеходы подростки Тольятти
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