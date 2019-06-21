Тольяттинцу грозит до двух лет лишения свободы за незаконную рыбалку

В Тольятти возбудили уголовное дело в отношении 40-летнего местного жителя по п. "б, в" ч. 1 ст. 256 УК РФ ("Незаконная добыча водных биоресурсов с применением запрещенного орудия массового истребления в местах нереста"). Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

В ночь с 22 на 23 мая транспортные полицейские задержали 40-летнего мужчину в месте нереста в акватории реки Волга, на территории Саратовского водохранилища. Сетью (запрещенное орудие лова) он выловил стерлядь, щуку, берша, линя. Ущерб составил более 30 тыс. рублей.

Теперь рыбаку грозит до двух лет лишения свободы.