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В Тольятти возбудили уголовное дело из-за нецелевого расходования 8 млн рублей

ТОЛЬЯТТИ. 21 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти после проверки контрольно-счетной палаты в отношении сотрудника администрации возбудили уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 285.1 УК РФ ("Нецелевое расходование бюджетных средств в особо крупном размере"). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Ранее при проверке контрольно-счетной палата обнаружила, что администрация Тольятти в 2017 г. допустила нецелевое расходование бюджетных средств, выделенных на ремонт дворов и проездов к ним, в рамках соглашения, заключенного с министерством транспорта Самарской области. Как выяснилось, этими средствами оплатили муниципальный контракт по ремонту территории, прилегающей к зданиям городской администрации на ул. Белорусской, 33; ул. К. Маркса, 42 и городской думы на Центральной площади, 4.

По предварительным данным, не по целевому назначению израсходовали более 8 млн рублей.

Теги: мэрия Тольятти Счетная палата СО нарушения уголовное дело Тольятти
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