В Тольятти возбудили уголовное дело из-за нецелевого расходования 8 млн рублей

В Тольятти после проверки контрольно-счетной палаты в отношении сотрудника администрации возбудили уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 285.1 УК РФ ("Нецелевое расходование бюджетных средств в особо крупном размере"). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Ранее при проверке контрольно-счетной палата обнаружила, что администрация Тольятти в 2017 г. допустила нецелевое расходование бюджетных средств, выделенных на ремонт дворов и проездов к ним, в рамках соглашения, заключенного с министерством транспорта Самарской области. Как выяснилось, этими средствами оплатили муниципальный контракт по ремонту территории, прилегающей к зданиям городской администрации на ул. Белорусской, 33; ул. К. Маркса, 42 и городской думы на Центральной площади, 4.

По предварительным данным, не по целевому назначению израсходовали более 8 млн рублей.