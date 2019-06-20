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Спорт

Гонщики "Мега-Лады" одержали убедительную победу над "Башкирией"

ТОЛЬЯТТИ. 20 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 19 июня, на СТК им. Анатолия Степановав очередной гонке Командного чемпионата России по спидвею тольяттинская "Мега-Лада" со счетом 60:32 одержала победу над "Башкирией", сообщается на странице автозаводцев в соцсети.

В составе хозяев встречи отличились капитан команды Андрей Кудряшов (13 очков) и польский легионер волжан Адриан Гала (10 очков) и юниор Евгений Сайдуллин (9 очков). У "Башкирии" лучшие результаты показали мастерски исполнивший функцию "джокера" Денис Гизатуллин (15 очков) и Виктор Кулаков (14 очков).

Завершив беспроигрышную домашнюю серию, гонщики СК "Мега-Лада" продолжают безапелляционно лидировать в турнирной таблице КЧР-2019. Следующие гонки командного чемпионата страны тольяттинцы будут проводить на выезде в других городах.

Теги: Мега-Лада чемпионат России гонки спидвей Тольятти
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