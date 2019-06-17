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Происшествия

Двух тольяттинцев, подозреваемых в серии грабежей, нашли побитыми в больнице

ТОЛЬЯТТИ. 17 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти сотрудники полиции задержали двух местных жителей, подозреваемых в совершении серии грабежей, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

С конца марта по апрель текущего года в полицию города поступило несколько заявлений о совершенных преступлениях при схожих обстоятельствах. Потерпевшие сообщали, что двое молодых людей подбегали со спины и путем рывка отнимали сумки и вырывали телефоны из рук.

Оперативники предположили, что к совершению преступлений могут быть причастны одни и те же люди. На местах происшествия правоохранителями были проведены осмотры, поквартирные обходы близлежащих домов, торговых и общественных организаций, установлены и опрошены более 20 очевидцев. Проверено свыше 15 лиц, ранее судимых за аналогичные преступления. Изъяты и просмотрены записи с камер наружного наблюдения по вероятным путям передвижения злоумышленников. Со слов потерпевших составлены ориентировки с описанием похищенного имущества и примет подозреваемых. Проверены места вероятного сбыта разыскиваемых гаджетов.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Тольятти и отдела полиции № 22 обратили внимание, что обратившиеся за медицинской помощью в одно из лечебных учреждений города молодые люди в возрасте 26 лет и 21 года, схожи по приметам с разыскиваемыми.

Задержанные сотрудниками уголовного розыска ранее судимые за грабеж мужчины признали свою вину в совершении ряда правонарушений. В настоящее время сотрудники полиции установили их причастность к четырем противоправным эпизодам, произошедшим в течение недели. Сумма ущерба составила свыше 100 тыс. рублей.

Подозреваемые рассказали, что когда у них заканчивались деньги на покупку алкоголя, они шли во дворы, где нет освещения. Отняв у случайного прохожего имущество, злоумышленники сдавали украденные вещи в ломбарды, расположенные в разных районах города. Вырученные деньги тратили на выпивку. В один из дней молодые люди напали на компанию из пяти человек. Завязалась потасовка, в ходе которой, злоумышленники довели свой противоправный умысел до конца и похитили имущество, но, получив телесные повреждения, обратились за медицинской помощью.

В настоящее время в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 "Мошенничество", ч. 1 ст. 158 "Кража" и ч. 1 ст. 161 "Грабеж" УК РФ. В отношении мужчин судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудники полиции проверяют причастность задержанных к аналогичным преступлениям.

Теги: ГУ МВД полиция ограбление преступление уголовное дело Тольятти
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