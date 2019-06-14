16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Тольятти тушат крупный пожар в ангаре на Южном шоссе Юную тольяттинку подозревают в ограблении таксиста В Тольятти росгвардейцы остановили бежавшего мужчину, который оказался грабителем В убийстве двухлетней девочки в Тольятти подозревают отчима Тольяттинского школьника подозревают в распространении наркотиков

Происшествия

В Тольятти тушат крупный пожар в ангаре на Южном шоссе

ТОЛЬЯТТИ. 14 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 55
Версия для печати

В пятницу, 14 июня, около 16:15, начался пожар в ангаре на Южном шоссе, 122 в Автозаводском районе. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Огнеборцы выехали на место происшествия. В 16:18 был объявлен повышенный ранг вызова "Пожар № 2".

В ГУ МЧС России по Самарской области также сообщают, что эвакуировать никого не пришлось, так как в здании нет людей. Сейчас тушение продолжается.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области, пожар удалось локализовать в 17:45 на площади 600 кв. м.

Ликвидировали возгорание в 18:02. Из-за пожара обрушилась кровля здания.

Теги: пожары Тольятти
Комментировать

Фото на сайте

В Тольятти продолжают ликвидировать последствия непогоды

В Тольятти продолжают ликвидировать последствия непогоды

В Тольятти затопило ул. Баныкина

В Тольятти затопило ул. Баныкина

В Тольятти сожгли шесть машин, припаркованных с нарушениями

В Тольятти сожгли шесть машин, припаркованных с нарушениями

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30