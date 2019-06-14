В Тольятти тушат крупный пожар в ангаре на Южном шоссе

В пятницу, 14 июня, около 16:15, начался пожар в ангаре на Южном шоссе, 122 в Автозаводском районе. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Огнеборцы выехали на место происшествия. В 16:18 был объявлен повышенный ранг вызова "Пожар № 2".

В ГУ МЧС России по Самарской области также сообщают, что эвакуировать никого не пришлось, так как в здании нет людей. Сейчас тушение продолжается.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области, пожар удалось локализовать в 17:45 на площади 600 кв. м.

Ликвидировали возгорание в 18:02. Из-за пожара обрушилась кровля здания.