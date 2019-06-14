Юную тольяттинку подозревают в ограблении таксиста

В Тольятти сотрудники полиции задержали 19-летнюю местную жительницу, подозреваемую в ограблении таксиста, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В дежурную часть отдела полиции № 24 Управления МВД России по городу Тольятти поступил звонок от 33-летнего мужчины, который рассказал, что вечером подвез двух молодых людей и девушку из Автозаводского района города в Центральный. Двое молодых людей вышли у магазина, а оставшаяся в машине девушка отказалась платить, сказав, что денег у нее нет. Таксист догнал парней и потребовал заплатить за проезд. Вернувшись к своему автомобилю, он обнаружил, что пассажирская дверь открыта, а девушка, забрав телефон водителя с удерживающего устройства на передней панели автомобиля, скрылась в неизвестном направлении.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции собрали необходимые улики, опросили заявителя, составили и направили ориентировку с приметами подозреваемой всем наружным службам полиции.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники полиции установили предполагаемую злоумышленницу и задержали ее. Задержанная — безработная, ранее несудимая местная жительница полностью признала свою вину и пояснила, что, похищенный телефон сдала в ломбард.

В настоящее время по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ "Грабеж", возбуждено уголовное дело. Девушке может грозить до четырех лет лишения свободы.