В Тольятти росгвардейцы остановили бежавшего мужчину, который оказался грабителем

В Центральном районе Тольятти сотрудники Росгвардии задержали мужчину, подозреваемого в ограблении пенсионерки, сообщает пресс-служба ведомства.

На ул. Мира стражи правопорядка увидели бежавшего мужчину с женской сумкой в руках. За ним по пятам гналась девушка. Предположив, что мужчина мог совершить какое-либо противоправное деяние, патрульные приняли решение задержать его.

В ходе дальнейшего разбирательства сотрудники Росгвардии выяснили, что 30-летний житель Тольятти открыто похитил сумку у 70-летней пенсионерки и попытался скрыться с места преступления. Увидевшая это девушка начала преследовать злоумышленника.

Сотрудники вневедомственной охраны вызвали своих коллег из полиции и передали им задержанного. Сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ "Грабеж".