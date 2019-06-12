Трехлетний ребенок пострадал при столкновении двух машин под Тольятти

Во вторник, 11 июня, в 13:00, в Ставропольском районе произошло ДТП на дороге Тольятти — Ягодное. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии полицейских, 40-летняя автомобилистка, начиная обгон между 6 и 7 км дороги, не убедилась в безопасности маневра и столкнулась с поворачивавшим налево попутным ВАЗ-21074 под управлением 62-летнего мужчины.

В аварии пострадал трехлетний внук водителя "семерки". Ребенка доставили в больницу, но госпитализация ему не понадобилась.

По факту ДТП ведется проверка.