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Происшествия

Трехлетний ребенок пострадал при столкновении двух машин под Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 12 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 11 июня, в 13:00, в Ставропольском районе произошло ДТП на дороге Тольятти — Ягодное. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии полицейских, 40-летняя автомобилистка, начиная обгон между 6 и 7 км дороги, не убедилась в безопасности маневра и столкнулась с поворачивавшим налево попутным ВАЗ-21074 под управлением 62-летнего мужчины.

В аварии пострадал трехлетний внук водителя "семерки". Ребенка доставили в больницу, но госпитализация ему не понадобилась.

По факту ДТП ведется проверка.

Теги: ДТП пострадавшие дети Ставропольский район
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