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Происшествия

Полицейские Тольятти задержали пассажирку маршрутки, перевозившую наркотики

ТОЛЬЯТТИ. 9 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники полиции задержали 35-летнюю безработную жительницу Тольятти, подозреваемую в незаконном обороте наркотиков, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

На контрольно-пропускном пункте полиции "Тольятти" в Комсомольском районе Тольятти правоохранители остановили за нарушение ПДД маршрутный автобус. В ходе беседы с водителем полицейские заметили, что находившаяся в салоне пассажирка стала заметно нервничать. Стражи правопорядка приняли решение досмотреть женщину и в присутствии понятых обнаружили у нее пакет с веществом растительного происхождения. Находку направили на экспертизу. По результатам проведенного исследования установлено, что изъятым является наркотическое средство — марихуана общей массой 11,433 грамм.

По признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства", возбужденно уголовное дело. Женщине может грозить до трех лет лишения свободы. Расследование продолжается.

Теги: ГУ МВД полиция наркотики преступление Тольятти
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