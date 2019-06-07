В Тольятти осудили сбытчика фальшивых купюр

В Тольятти суд вынес приговор иностранцу, которого обвиняли в хранении и сбыте поддельных денег. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

В ноябре 2018 г. мужчина сбывал поддельные купюры номиналом 5000 руб., покупая в магазинах Автозаводского района за спиртное. В последнем случае кассир обнаружила фальшивку.

Иностранец был неоднократно судим за аналогичные преступления.

На суде он полностью признал вину. В итоге его приговорили к трем с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.