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Происшествия

В Тольятти осудили сбытчика фальшивых купюр

ТОЛЬЯТТИ. 7 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти суд вынес приговор иностранцу, которого обвиняли в хранении и сбыте поддельных денег. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

В ноябре 2018 г. мужчина сбывал поддельные купюры номиналом 5000 руб., покупая в магазинах Автозаводского района за спиртное. В последнем случае кассир обнаружила фальшивку.

Иностранец был неоднократно судим за аналогичные преступления.

На суде он полностью признал вину. В итоге его приговорили к трем с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Теги: суд приговор фальшивая купюра Тольятти
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