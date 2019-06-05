Руководителей "СтальТрейдинга" обвиняют в крупном мошенничестве

Прокурор Автозаводского района Тольятти утвердил обвинительное заключение по уголовному делу двух местных жителей 34 и 27 лет. Им вменяют 15 мошенничеств (ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ) и отмывание денег (п. "а", "б" ч. 3 ст. 174.1 УК РФ). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в прокуратуре Автозаводского района.
По версии следствия, преступления были совершены с февраля 2016 г. по сентябрь 2017 года.
Директора ООО "СтальТрейдинг" размещали в СМИ ложные объявления и обманом заключали договоры на поставку металлопродукции. Получив предоплату, они тратили деньги по своему усмотрению, а обязательства по договору выполнять не планировали. В результате организациям был ущерб более 27 млн рублей. В то же время обвиняемые с помощью гражданско-правовых сделок легализовали незаконно полученные деньги.
Вину подозреваемые не признали.
Уголовное дело направлено для рассмотрения в Автозаводский районный суд Тольятти.
Санкция ч. 4 ст. 159 и 4 УК РФ предусматривает до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн руб. или в размере зарплаты осужденного за период до трех лет, либо без такового и с ограничением свободы до двух лет, либо без такового.
Максимальное наказание по ч. 3 ст. 174.1 УК РФ — до пяти лет лишения свободы со штрафом до 500 тыс. руб. или в размере зарплаты осужденного за период до трех лет, или без такового, с ограничением свободы до двух лет, или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, или без такового.