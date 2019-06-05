Руководителей "СтальТрейдинга" обвиняют в крупном мошенничестве

Прокурор Автозаводского района Тольятти утвердил обвинительное заключение по уголовному делу двух местных жителей 34 и 27 лет. Им вменяют 15 мошенничеств (ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ) и отмывание денег (п. "а", "б" ч. 3 ст. 174.1 УК РФ). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в прокуратуре Автозаводского района.

По версии следствия, преступления были совершены с февраля 2016 г. по сентябрь 2017 года.

Директора ООО "СтальТрейдинг" размещали в СМИ ложные объявления и обманом заключали договоры на поставку металлопродукции. Получив предоплату, они тратили деньги по своему усмотрению, а обязательства по договору выполнять не планировали. В результате организациям был ущерб более 27 млн рублей. В то же время обвиняемые с помощью гражданско-правовых сделок легализовали незаконно полученные деньги.

Вину подозреваемые не признали.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Автозаводский районный суд Тольятти.