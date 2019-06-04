В Тольятти возбудили уголовное дело из-за организации финансовой пирамиды

В Тольятти после прокурорской проверки возбудили уголовное дело в отношении руководителей ООО ПК "Фабрика Продуктов ВС". Об этом сообщает прокуратура Центрального района.

По данным надзорного ведомства, с 8 мая 2018 г. по 28 февраля 2019 г. кто-то из руководителей "Фабрики Продуктов ВС" организовал финансовую пирамиду.

В офисе на ул. Карбышева, 12 пайщикам кооператива предлагали вложить деньги под 13 до 20% годовых. При этом выплачивать проценты злоумышленники планировали за счет привлеченных денег других людей. Никакой инвестиционной и иной предпринимательской деятельности организация не вела.

Ущерб от деятельности пирамиды составил свыше 3 млн рублей.

Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 172.2 УК РФ.