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Происшествия

Тольяттинка за деньги прописала в своей квартире 15 иностранцев

ТОЛЬЯТТИ. 30 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Жительницу Тольятти подозревают в фиктивной постановке на учет иностранных граждан, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, 31-летняя женщина за денежное вознаграждение зарегистрировала в своей квартире 15 иностранцев, прибывших в регион из ближнего зарубежья. При этом, жилплощадь она предоставлять не намеревалась. Иностранцы проживали в другом месте.

В настоящее время в отношении задержанной возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации". Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Теги: ГУ МВД полиция иностранцы преступление уголовное дело Тольятти
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