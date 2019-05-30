Тольяттинка за деньги прописала в своей квартире 15 иностранцев

Жительницу Тольятти подозревают в фиктивной постановке на учет иностранных граждан, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, 31-летняя женщина за денежное вознаграждение зарегистрировала в своей квартире 15 иностранцев, прибывших в регион из ближнего зарубежья. При этом, жилплощадь она предоставлять не намеревалась. Иностранцы проживали в другом месте.

В настоящее время в отношении задержанной возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации". Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.