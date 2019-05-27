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Происшествия

Тольяттинец получил условный срок за попытку подкупить инспектора ДПС

ТОЛЬЯТТИ. 27 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти суд вынес приговор 58-летнему мужчине, которого обвиняли в предложении взятки полицейскому. Об этом сообщает прокуратура Центрального района.

По версии следствия, в конце октября 2018 г. тольяттинец нетрезвым сел за руль и ехал по ул. Комсомольской. Его остановил сотрудник ДПС. Когда правоохранитель понял, что водитель пьян, предложил мужчине пройти в патрульный автомобиль для составления протокола. Чтобы избежать административной ответственности, тольяттинец предложил инспектору 15 тыс. рублей.

Обвиняемый полностью признал вину. В итоге ему назначили год лишения свободы условно.

Теги: суд приговор взятка Тольятти
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