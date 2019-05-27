Сотрудников Роспотребнадзора заподозрили в попытке "подзаработать" на предпринимателях

После проверки прокуратуры Автозаводского района Тольятти возбудили уголовное дело о воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По данным надзорного ведомства, главный специалист-эксперт управления областного Роспотребнадзора и главный специалист территориального отдела управления Роспотребнадзора были в сговоре и решили получить с двух индивидуальных предпринимателей деньги, пугая их внеплановыми проверками. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 169 УК РФ.