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Происшествия

Сотрудников Роспотребнадзора заподозрили в попытке "подзаработать" на предпринимателях

ТОЛЬЯТТИ. 27 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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После проверки прокуратуры Автозаводского района Тольятти возбудили уголовное дело о воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По данным надзорного ведомства, главный специалист-эксперт управления областного Роспотребнадзора и главный специалист территориального отдела управления Роспотребнадзора были в сговоре и решили получить с двух индивидуальных предпринимателей деньги, пугая их внеплановыми проверками.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 169 УК РФ.

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