Тольяттинец украл из офисного компьютера видеокарту

В Тольятти сотрудника частной компании подозревают в краже видеокарты из рабочего компьютера, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

С заявлением в отдел полиции № 21 УМВД России по Тольятти обратился директор компании. Сумму ущерба мужчина оценил в 8 тыс. рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции провели осмотр рабочего места, сняли отпечатки пальцев с компьютера, где находилась похищенная видеокарта. Опросили возможных свидетелей и установили обстоятельства произошедшего.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что в один из рабочих дней, один из сотрудников компании решил демонтировать из рабочего компьютера видеокарту. Причиной тому стала, поломка его личной видеокарты дома. В ходе опроса сотрудниками уголовного розыска, мужчина признал свою вину.

По признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ "Кража", было возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.