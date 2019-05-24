Двух жительниц Тольятти обвиняют в мошенничестве при продаже песка

В Тольятти в Комсомольский районный суд направили уголовное дело женщин, обвиняемых в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

По версии правоохранителей, в июле 2018 г. 33-летняя сотрудница организации, продающей песок, разработала преступную схему. Она имела доступ к системе весового учета и пропускам на загрузку продукции. Благодаря этому женщина, получала от покупателей деньги, но не вносила их в кассу, а также не отмечала реальные объемы отгруженного им товара.

Женщина втянула в преступление напарницу, с которой делила полученные деньги пополам. В результате они незаконно продали более 500 т песка на сумму 120 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в Комсомольский районный суд Тольятти для рассмотрения.