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Происшествия

Двух жительниц Тольятти обвиняют в мошенничестве при продаже песка

ТОЛЬЯТТИ. 24 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти в Комсомольский районный суд направили уголовное дело женщин, обвиняемых в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

По версии правоохранителей, в июле 2018 г. 33-летняя сотрудница организации, продающей песок, разработала преступную схему. Она имела доступ к системе весового учета и пропускам на загрузку продукции. Благодаря этому женщина, получала от покупателей деньги, но не вносила их в кассу, а также не отмечала реальные объемы отгруженного им товара.

Женщина втянула в преступление напарницу, с которой делила полученные деньги пополам. В результате они незаконно продали более 500 т песка на сумму 120 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в Комсомольский районный суд Тольятти для рассмотрения.

Теги: преступление уголовное дело мошенничество Тольятти
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