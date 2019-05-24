Тольяттинского угонщика-рецидивиста подозревают в краже "одиннадцатой"

В отдел полиции № 24 Управления МВД России по городу Тольятти обратился местный житель с заявлением об угоне принадлежащей ему автомашины ВАЗ 2111, сообщает ГУ МВД по Самарской области. Мужчина рассказал, что автомобиль был припаркован на неохраняемой стоянке возле его дома. Стоимость транспортного средства заявитель оценил в 60 тыс. рублей.

По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа. Полицейские осмотрели место происшествия, установили и опросили свидетелей произошедшего, собрали необходимые улики.

В ходе мероприятий, направленных на установление лица, причастного к совершению преступления, сотрудники уголовного розыска в кратчайшие сроки установили и задержали подозреваемого — 22-летнего жителя Центрального района Тольятти, ранее судимого за аналогичное преступление и в настоящее время безработного. Во ходе опроса он рассказал, что хотел продать угнанный автомобиль, но был пойман.

Следователи Управления МВД России по городу Тольятти возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ "Кража". Злоумышленнику может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Следствие продолжается, правоохранители устанавливают причастность мужчины к аналогичным преступлениям. Автомобиль возвращен владельцу.