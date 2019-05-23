Мужчину в федеральном розыске нашли дебоширившим в тольяттинской гостинице

В Тольятти сотрудники Росгвардии задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Экипаж вневедомственной охраны в Автозаводском районе приехал в гостиницу на ул. 70 лет Октября, где сработала "тревожная кнопка". Администратор пояснил, что один из постояльцев ведет себя вызывающе и пристает к другим посетителям.

Дебоширом оказался житель Подмосковья, находившийся в розыске. Полицейские Брянской области искали его как подозреваемого, скрывшегося от дознания.

Мужчину задержали и передали инициатору розыска.