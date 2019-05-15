В Тольятти пресекли сбыт крупной партии синтетики

Сотрудники полиции Тольятти задержали двух жителей Тамбовской области, подозреваемых в покушении на сбыт крупной партии наркотиков, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Вечером 10 мая, при проведении оперативного мероприятия, сотрудники ОБ ДПС ГИБДД Управления МВД России по городу Тольятти остановили автомобиль Lada Priora. При виде сотрудников полиции, водитель и пассажир, находящиеся в машине, начали заметно нервничать. Установив их личности по предъявленным документам, стражи порядка приняли решение осмотреть транспортное средство. В присутствии понятых на заднем сидении полицейские обнаружили и изъяли два полиэтиленовых пакета с веществом бело-розового цвета. Для дальнейшего разбирательства водитель и пассажир были доставлены в ОВД.

Пакеты с порошком направили на экспертизу в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. По результатам проведенного исследования установлено, что изъятым является наркотическое вещество синтетического происхождения общей массой более 300 граммов.

По данным оперативников, задержанными оказались жители Тамбовской области 1997 и 1996 годов рождения. Установлено, что изъятые запрещенные вещества молодые люди планировали сбыть на территории Тольятти.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ "Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы. В настоящее время фигуранты находятся под стражей.

Полицейские устанавливают канал поставки запрещенного вещества. Ведется следствие.