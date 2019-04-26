В Тольятти водитель без прав сбил во дворе 10-летнюю девочку

В четверг, 25 апреля, под колеса автомобиля угодила 10-летняя жительница Тольятти, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что в 18:00 водитель автомобиля ВАЗ-21083, не имеющий водительского удостоверения, двигаясь по жилой зоне со стороны ул. Автостроителей в направлении ул. Ворошилова, допустил наезд на девочку, вышедшую из-за стоящей машины. В результате ДТП пешеход получил травмы и был госпитализирован.

По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель транспортного средства находился в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.