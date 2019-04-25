Полицейские Тольятти разыскивают мужчину, отнявшего сумку у местной жительницы

Сотрудниками полиции по подозрению в совершении грабежа (ст. 161 УК РФ), разыскивается мужчина, который 19 апреля с 18:15 до 18:20 около третьего подъезда дома № 22 на Молодежном бульваре, путем рывка открыто похитил сумку у местной жительницы, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Приметы подозреваемого: мужчина, на вид 25-30 лет, славянской внешности, высокого роста, полного телосложения, стрижка короткая, одет в свитер на молнии разноцветный (черно-сине-серый), джинсы синего цвета, обувь темного цвета.
Сотрудники полиции обращаются ко всем, кто имеет сведения о разыскиваемом или о его местонахождении с просьбой, сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: дежурная часть ОП № 24 УМВД России по городу Тольятти 8(8482) 93-48-62; ОУР 8(8482) 93-49-91, 89270286423 или 020 (102 с мобильных федеральных операторов сотовой связи). Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет "Мобильное приложение МВД России", которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер. Конфиденциальность гарантирована.