Полицейские Тольятти разыскивают мужчину, отнявшего сумку у местной жительницы

Сотрудниками полиции по подозрению в совершении грабежа (ст. 161 УК РФ), разыскивается мужчина, который 19 апреля с 18:15 до 18:20 около третьего подъезда дома № 22 на Молодежном бульваре, путем рывка открыто похитил сумку у местной жительницы, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Приметы подозреваемого: мужчина, на вид 25-30 лет, славянской внешности, высокого роста, полного телосложения, стрижка короткая, одет в свитер на молнии разноцветный (черно-сине-серый), джинсы синего цвета, обувь темного цвета.