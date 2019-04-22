Растивший коноплю тольяттинец сядет в тюрьму на девять лет

Центральным судом Тольятти вынесен приговор в отношении 50-летнего местного жителя, которого обвиняли в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30, ч.5 ст. 228.1 УК РФ "Незаконные производство, сбыт наркотические средства" и ч.2 ст. 231 УК РФ "Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства", сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Следственной частью Следственного управления МВД России по городу Тольятти в ходе предварительного расследования установлено, что осенью 2016 г. осужденный в составе группы, незаконно культивировал растения, содержащие наркотические средства. Мужчина через интернет приобрел семена конопли, арендовал гаражное помещение и стал возделывать наркосодержащие растение.

В сентябре 2018 г., в ходе проведения оперативных мероприятий, проведенных на территории Центрального района Тольятти и Ставропольского района, сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по городу Тольятти установили и задержали злоумышленника. Из незаконного оборота было изъято около 7 кг марихуаны. Уголовное дело следователи передали в суд. Правоохранители продолжают устанавливать всех участников преступной деятельности.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.