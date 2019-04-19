В Тольятти Lada Granta сбила 11-летнего велосипедиста

В четверг, 18 апреля, в Тольятти на ул. Баныкина Lada Granta сбила 11-летнего велосипедиста, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

ДТП произошло в 18:00 в жилой зоне в районе дома № 14 по ул. Баныкина. Ребенок ехал на велосипеде по проезжей части. В результате происшедшего мальчик получил травмы.

Как отмечают правоохранители, в данном ДТП кроме вины водителя, усматриваются признаки нарушения ПДД велосипедистом. Сотрудниками Госавтоинспекции совместно со специалистами департамента образования Тольятти будет проведено обследование образовательного учреждения, где обучается юный велосипедист. Особое внимание будет уделено качеству обучения детей правилам безопасного поведения на проезжей части.