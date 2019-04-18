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Происшествия

Тольяттинца подозревают в ограблении "Кулинарии"

ТОЛЬЯТТИ. 18 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал жителя Тольятти, подозреваемого в совершении кражи из "Кулинарии", сообщает пресс-служба ведомства.

Следуя по ул. Победы, патрульные обратили внимание на мужчину, схожего по приметам с полученной несколькими днями ранее ориентировкой.  Злоумышленника разыскивали за кражу денег и микроволновой печи из магазина "Кулинария" на ул. Горького.

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину и передали тольяттинца для дальнейшего разбирательства полицейским. Сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ ("Кража").

Теги: Росгвардия полиция кража преступление уголовное дело Тольятти
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