Тольяттинца подозревают в ограблении "Кулинарии"

Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал жителя Тольятти, подозреваемого в совершении кражи из "Кулинарии", сообщает пресс-служба ведомства.

Следуя по ул. Победы, патрульные обратили внимание на мужчину, схожего по приметам с полученной несколькими днями ранее ориентировкой. Злоумышленника разыскивали за кражу денег и микроволновой печи из магазина "Кулинария" на ул. Горького.

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину и передали тольяттинца для дальнейшего разбирательства полицейским. Сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ ("Кража").