В Тольятти при столкновении маршрутки и легковушки пострадали три человека

В субботу, 13 апреля, в Тольятти на перекрестке ул. Революционной и Приморского бульвара столкнулись маршрутка и BMW сообщает паблик "Происшествия Тольятти".

"Водитель маршрута № 99 двигался от Московского проспекта. Мужчина планировал свернуть на Революционную, к 6 кварталу. Однако, при маневре он не пропустил иномарку, которая ехала в прямом направлении — от Юбилейной к "Олимпу". После столкновения с микроавтобусом, внедорожник врезался в столб", — говорится в посте.

Известно, что в аварии пострадали три пассажира маршрутки.