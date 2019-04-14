16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Тольятти при столкновении маршрутки и легковушки пострадали три человека В Тольятти задержали пару, торговавшую героином Молодого тольяттинца подозревают в сбыте фальшивых купюр Подозреваемый в убийстве 16-летней тольяттинки останется под арестом до 23 мая В Тольятти в сгоревшей "Газели" обнаружили тело мужчины

Происшествия

В Тольятти при столкновении маршрутки и легковушки пострадали три человека

ТОЛЬЯТТИ. 14 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 44
Версия для печати

В субботу, 13 апреля, в Тольятти на перекрестке ул. Революционной и Приморского бульвара столкнулись маршрутка и BMW сообщает паблик "Происшествия Тольятти".

"Водитель маршрута № 99 двигался от Московского проспекта. Мужчина планировал свернуть на Революционную, к 6 кварталу. Однако, при маневре он не пропустил иномарку, которая ехала в прямом направлении — от Юбилейной к "Олимпу". После столкновения с микроавтобусом, внедорожник врезался в столб", — говорится в посте.

Известно, что в аварии пострадали три пассажира маршрутки.

Теги: ДТП транспорт пострадавшие Тольятти
Комментировать

Фото на сайте

В Тольятти продолжают ликвидировать последствия непогоды

В Тольятти продолжают ликвидировать последствия непогоды

В Тольятти затопило ул. Баныкина

В Тольятти затопило ул. Баныкина

В Тольятти сожгли шесть машин, припаркованных с нарушениями

В Тольятти сожгли шесть машин, припаркованных с нарушениями

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5