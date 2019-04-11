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Происшествия

В Тольятти в сгоревшей "Газели" обнаружили тело мужчины

ТОЛЬЯТТИ. 11 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 10 апреля, около 23:33, загорелась грузовая "Газель" на ул. Железнодорожной в Комсомольском районе Тольятти. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

В тушении машины участвовали восемь человек. Они ликвидировали пожар в 0:55 уже 11 апреля.

По данным ГУ МЧС России по Самарской области, при тушении грузовика было обнаружено обгоревшее тело человека. Пол возраст, данные о личности погибшего и причина смерти устанавливаются. Также выясняют причины пожара и причиненный ущерб.

Теги: пожары смерть автомобили Тольятти
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