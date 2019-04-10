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Полицейские пытаются установить личность ничего не помнящей женщины

ТОЛЬЯТТИ. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Тольяттинские полицейские просят помощи в установлении личности женщины с расстройством памяти, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

9 апреля, в 7:04, ее обнаружили у дома на ул. 40 лет Победы 51а. Пенсионерка не могла вспомнить свои данные и адрес.

Приметы: женщина на вид 70 лет, рост 160 см, среднего телосложения, волосы седые средней длины, глаза голубые, одета в темную зимнюю куртку на молнии с большими железными пуговицами, светлую юбку с рисунком в виде цветов, бордовую вязаную кофту, разноцветный платок и розовый ободок.  

Всех, кто имеет сведения о личности женщины, просят сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: дежурная часть ОП № 22 У МВД России по Тольятти 8(8482) 30-37-02; ОУР 8(8482) 93-46-49, 8(960)844-50-00 или 020(102 с мобильного).

Теги: ЧП Тольятти
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