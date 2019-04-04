Тольяттинец украл автомобиль из неприязни к владельцу

В Тольятти задержали ранее судимого 22-летнего местного жителя, подозреваемого в автокраже. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В полицию обратился житель Автозаводского района. У него похитили ВАЗ-2106 стоимостью 28 тыс. руб., пока он был в магазине. Потерпевший предположил, что к краже может быть причастен знакомый, с которым у него произошел конфликт.

Около подъезда подозреваемого правоохранители нашли похищенный автомобиль. Вскоре сотрудники ППС задержали и самого предполагаемого преступника. Он сознался, что похитил машину. Свой поступок молодой человек объяснил личной неприязнью к потерпевшему.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.