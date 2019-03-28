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Происшествия

Жителя ХМАО задержали в Тольятти по подозрению в мошенничестве

ТОЛЬЯТТИ. 28 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти полицейские задержали 50-летнего жителя Ханты-Мансийского автономного округа по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

19 марта к правоохранителям обратился 21-летний парень, ставший жертвой обмана. По его словам, он отдал мошеннику 650 тыс. рублей. По ч. 3 ст. 159 УК РФ "Мошенничество" возбудили уголовное дело.

По подозрению в мошенничестве задержали 50-летнего безработного мужчину. По версии следствия, он представлялся высокопоставленным сотрудником правоохранительных органов и обещал помочь с трудоустройством. Сейчас мужчина арестован.

Полицейские предполагают, что он может быть причастен к другим аналогичным преступлениям. Всех, кто пострадал от действий злоумышленника просят обращаться по телефонам 8(939)7075939, 8(917)1217216, 8(937)2150080, 8(9277)959444 или 02 (020, 102 с мобильных).

Теги: преступление мошенничество уголовное дело Тольятти
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