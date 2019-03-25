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Происшествия

В Тольятти у нервного пассажира такси изъяли "синтетику"

ТОЛЬЯТТИ. 25 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти сотрудники ДПС обнаружили наркотики у пассажира такси, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Внимание инспекторов на ул. Спортивной привлек автомобиль Chevrolet, водитель которого нарушил ПДД. Как установили полицейские, 27-летний мужчина — работник таксомоторной организации. В момент остановки он перевозил двух пассажиров 26 и 27 лет.

Во время общения с полицейскими один из них начал сильно нервничать, всячески избегал вопросов стражей порядка, а впоследствии попытался убежать. Полицейские незамедлительно пресекли попытку бегства.

В присутствии понятых был проведен личный досмотр предполагаемого злоумышленника, в результате которого в левом кармане его куртки правоохранители обнаружили сверток, обмотанный синей изолентой. Аналогичные находки были сделаны в капюшоне куртки и в шапке задержанного. 

Изъятое сотрудники полиции направили на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. По его результатам установлено, что в свертках находилось синтетическое наркотическое средство общей массой 2,26 грамма.

По признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.228 УК РФ "Незаконное хранение наркотических средств", возбужденно уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. В настоящее время полицейские устанавливают канал поставки запрещенного вещества.

Теги: ГУ МВД ДПС наркотики преступление уголовное дело Тольятти
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