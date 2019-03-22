Прокуратуру насторожили слишком высокие проценты пайщиков "Строительно-сберегательной кассы"

Прокуратура Тольятти во время проверка обнаружила нарушения в кредитном потребительском кооперативе "Строительно-сберегательная касса". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Так, вопреки требованиям закона, реестр членов кооператива ведется ненадлежащим образом - он не содержит необходимую информацию.

Кроме того, кооператив с нарушениями оформляет документы, подтверждающие членство в кредитном кооперативе, а внутренние нормативные документы противоречат закону.

Помимо этого, на сайте кооператива и в соцсетях есть информация о деятельности организации в Самаре, Тольятти, Сызрани, Пензе, Ульяновске, Якутске, Димитровграде, Жигулевске, Новокуйбышевске, Йошкар-Оле. Однако компания не представила в ЕГРЮЛ сведения о филиалах и представительствах.

Также прокуратура отмечает, что в январе 2019 г. с гражданами, передавшими свои сбережения кооперативу, заключили допсоглашения о предоставлении пайщикам дополнительных 1,05%. Таким образом общий размер процентной ставки составил 15,00%, что превышает предельный размер 13,95%.

В отношении юридического лица возбуждено административное дело по ч. 4 ст. 15.38 КоАП РФ ("Нарушение законодательства РФ о кредитной кооперации и законодательства о сельскохозяйственной кооперации").

Сейчас проверка Центробанка РФ обнаружила, что длительное время должность председателя правления КПК занимал человек, имеющий неснятую (непогашенную) судимость за экономическое преступление. При этом Банк России получил справку об отсутствии судимости, вероятно, поддельную. По факту представления недостоверных данных в отношении кооператива и его руководителя составили административные протоколы, в полицию направлены материалы в связи с этим.