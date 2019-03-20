В Тольятти пропала 15-летняя девушка

Тольяттинские полицейские разыскивают 15-летнюю Екатерину Крайнюкову, которая ушла из дома на бульваре Космонавтов 18 марта и не вернулась. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Приметы пропавшей: на вид 15 лет, рост 160 см, худощавое телосложение, русые волосы ниже плеч, была одета в темно-зеленую куртку с белым воротником, темные брюки с белыми лампасами, белые носки и кроссовки. При себе имела черный меховой рюкзак в виде медведя.

Правоохранители просят всех, кто владеет информацией о местонахождении разыскиваемой, обращаться в ОП № 22 УМВД России по Тольятти по телефонам: 8 (8482)93-46-27, 8(8482) 30-37-02 или 020 (102 с мобильного).