Главу тольяттинской строительной фирмы подозревают в мошенничестве

Сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по г. Тольятти подозревают главу местной строительной компании в мошенничестве при оформлении договора продажи квартиры в жилом загородном массиве, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Следователями по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района, установлено, что подозреваемый продал фактически принадлежащую компании квартиру жителю Ставропольского района, однако, вопреки установленным законодательством нормам права, данный договор в Росреестре зарегистрирован не был. Причиненный ущерб составил более 3,6 млн рублей.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество". Сотрудники полиции проверяют подозреваемого на причастность к аналогичным преступлениям.