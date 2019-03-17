Тольяттинец украл два миксера, чтобы сделать подарок возлюбленной

В Тольятти задержали безработного 20-летнего местного жителя, подозреваемого в покушении на ограбление магазина, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В магазине электроники на ул. Матросова в Комсомольском районе злоумышленник похитил из торгового зала два миксера. Убегая, он выронил один из миксеров.

Подозреваемого задержали по горячим следам. Он сказал, что хотел сделать подарок возлюбленной, но не имел достаточного денег.

В отношении него возбудили уголовное дело. Оба миксера вернули в магазин.