16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Тольятти найдена пропавшая трое суток назад девочка-подросток При столкновении иномарки и маршрутки в Ставропольском районе пострадали женщина и ребенок В Тольятти пропала 15-летняя девушка Пассажир такси в Тольятти попытался угнать машину, но загнал ее в сугроб В Тольятти столкнулись троллейбус и две легковушки

Происшествия

Тольяттинец украл два миксера, чтобы сделать подарок возлюбленной

ТОЛЬЯТТИ. 17 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 1383
Версия для печати

В Тольятти задержали безработного 20-летнего местного жителя, подозреваемого в покушении на ограбление магазина, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В магазине электроники на ул. Матросова в Комсомольском районе злоумышленник похитил из торгового зала два миксера. Убегая, он выронил один из миксеров.

Подозреваемого задержали по горячим следам. Он сказал, что хотел сделать подарок возлюбленной, но не имел достаточного денег.

В отношении него возбудили уголовное дело. Оба миксера вернули в магазин.

Теги: преступление ограбление уголовное дело Тольятти
Комментировать

Фото на сайте

В Тольятти продолжают ликвидировать последствия непогоды

В Тольятти продолжают ликвидировать последствия непогоды

В Тольятти затопило ул. Баныкина

В Тольятти затопило ул. Баныкина

В Тольятти сожгли шесть машин, припаркованных с нарушениями

В Тольятти сожгли шесть машин, припаркованных с нарушениями

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31