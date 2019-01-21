В Тольятти бывшего "опера" судят за получение 300 тыс. рублей

В Ставропольском районном суде стартовало рассмотрение уголовного дела бывшего "опера" Андрея Решетова. Его обвиняют в получении взятки 300 тыс. руб. от местного предпринимателя.

События, которые легли в основу этого уголовного дела, произошли летом 2018 года. По словам гособвинителя, 23 июля по поручению следователя в рамках расследования грабежа полицейские, в том числе Андрей Решетов, провели обыск в ООО "Инновационная формула Тольятти" (ООО ИФТ). Там изъяли много документации, в том числе на иные фирмы.

Впоследствии к подсудимому обратился некий Давыдов с просьбой вернуть часть документов по двум ООО, по версии следствия, Решетов согласился и за свои услуги попросил 300 тыс. рублей. Деньги ему передали вечером 8 августа на стоянке гостиничного комплекса "Спутник". После этого полицейского задержали сотрудники ФСБ. На тот момент он служил старшим оперуполномоченным отдела по борьбе с экономическими преступлениями и борьбе с коррупцией.

Напомним, несколькими днями ранее, предположительно, тот же взяткодатель сдал сотрудникам ФСБ двух других взяткополучателей, которые предлагали вернуть ему нужные документы за 25 млн рублей. Часть этих денег они якобы должны были передать начальнику областного подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией Дмитрию Семенову, однако свои слова ничем подтвердить не смогли. Да и проводя операцию по задержанию Решетова, "опера" предполагали, что он мог "поделиться добычей" со своим начальством. Вот только последний факт не подтвердился и под суд он пошел в одиночку. Ему вменяют получение взятки в крупном размере.

На сегодняшнем заседании подсудимый признал вину частично и заявил, что не согласен с квалификацией: якобы с самого начала он хотел лишь завладеть чужими деньгами. По словам адвоката Александра Лукинова, у его клиента изначально был умысел на мошенничество, а возможности передать документы взяткодателю отсутствовала.

Так это или нет, суд пытался выяснить у бывших коллег Решетова. Все четверо в один голос характеризуют его исключительно положительно и уверяют, что ни одной бумажки он "добыть не мог": при обыске все они были пронумерованы, каждый листочек во всех папках подсчитан и записан в протокол обыска. А сами документы сначала несколько дней хранились у коллег Решетова в кабинетах, куда он без них зайти не мог, а позже были переданы следователю.

Допрошенный в суде Вячеслав Филатов, который ранее был непосредственным начальником Решетова, заявил, что в день задержания Решетов повел себя странно: позвонил ему на Viber, чего раньше не делал, и начал говорить о том, что человеку за деньги нужно вернуть какие-то документы, а потом и вовсе пропал с концами.

Предположительно, это и была проверка: если бы Филатов продолжил разговор и приказал привезти ему деньги, следующим задержанным, вероятно, стал бы он. Но полицейский горел праведным негодованием из-за длительного отсутствия подчиненного Решетова на рабочем месте, к разговору о деньгах не проявил интереса, и по делу сейчас проходит в качестве свидетеля.

Впереди — долгий процесс допроса остальных бывших сослуживцев Решетова, предпринимателей, с которыми он имел дело и, конечно, показания самого подсудимого.

Санкции статьи, по которой его судят, предусматривают штраф от 2 до 4 млн руб. или от семи до 12 лет лишения свободы.